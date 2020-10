La mannequin avec les plus grosses joues du monde veut des joues encore plus grosses

Qui savait que l’animal le plus sexy était le hamster?

L’instagrammeuse qui prétend avoir les joues les plus larges au monde n’a pas fini son voyage vers la grosse face de ses rêves.

Le Daily Star rapporte qu’Anastasia Pokreshchuk, 30 ans, a déjà investi 2000$ en chirurgies pour ses pommettes et ne prévoit pas arrêter de sitôt.

La mannequin ukrainienne a déclaré: «Après avoir eu les injections et vu les changements sur mes joues, j’en suis tombée amoureuse.»

Ah, l’amour!

«Vous pensez peut-être qu'elles sont trop grosses, mais je pense qu'elles sont un peu petites, je dois les rafraîchir bientôt», a-t-elle ajouté.

Pokreshchuk, qui a plus de 220 000 abonnés sur Instagram, a aussi modifié l’apparence de ses lèvres et de son front. Tant qu’à faire.

«Des gens m'ont dit que j’étais laide et que je devrais me suicider, mais, quand je les lis, je me moque et je les ignore», a ajouté Pokreshchuk, qui sait assurément tendre l’autre joue.

Le Sac de chips vous rappelle de ne jamais insulter les gens qui ne font qu’exister.

