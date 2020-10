Roxane Bruneau se moque de Charles d’OD, celui qui aime souffrir

View this post on Instagram

J'ai appris à aimer la souffrance. En tant qu'humain, nous avons tendance à éviter toute souffrance, tout problème et tout obstacle. Comme on entraîne son corps à être plus fort en le forçant à soulever des charges lourdes, on doit entraîner son esprit à apprécier la souffrance temporaire. Personnellement, je me force à faire des choses désagréables le plus souvent possible. Je brise ma routine. Je me brosse les dents avec la main gauche, je médite tôt le matin assis par terre, je m'entraîne sans écouteur, je vais courir immédiatement après avoir manger, etc. J'habitue mon cerveau à accepter de faire des choses inconfortables. Lorsque je suis confronté à des inconforts involontaires, ça m'affecte moins.