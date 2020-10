Dexter sera de retour pour une nouvelle saison de 10 épisodes

Le tueur en série / justicier Dexter effectuera un retour surprise au petit écran après 6 ans d’absence.

La chaîne Showtime, qui avait diffusé les huit premières saisons de la série, a en effet publié un tweet qui ne laisse aucun doute, ce mercredi.



La phrase «Being away has been murder» est sûrement une référence au fait qu’il a été très difficile pour Dexter de s’empêcher de tuer au cours des dernières années.



ATTENTION DIVULGÂCHEURS:



On se souvient qu’à l’issue de la huitième (et jusqu’à présent, dernière) saison de Dexter, ce dernier laissait derrière lui sa double vie d’analyste scientifique pour la police et de meurtrier-justicier.

On le voyait prendre le large, et travailler dans l’industrie forestière, tout en arborant une longue barbe.



Cette conclusion n’avait pas tellement plu aux téléspectateurs, pas plus d’ailleurs que les 3-4 dernières saisons de la série, qui étiraient inutilement la sauce.



C’est pourquoi on émet quelques réserves quant à la nécessité, pour Dexter, de reprendre son oeuvre télévisuelle.



Toutefois, deux points positifs nous laissent présager le meilleur.

Premièrement, Michael C. Hall sera de retour dans la peau du Boucher de Bay Harbor. Le contraire aurait été extrêmement décevant.

Ensuite, cette neuvième saison sera pilotée par Clyde Phillips, l’homme qui a écrit et réalisé la saison 1 de Dexter.

La saison 9 de Dexter devrait être diffusée en 2021 sur Showtime.

