Halle Berry est à Montréal et elle donne un indice d'où elle se trouve

Halle Berry est en ville! Eh oui, et c'est la principale intéressée qui l'a elle-même annoncé sur ses réseaux sociaux.







Récemment, l'actrice américaine a partagé une photo d'elle, en reflet dans sa fenêtre, sur son compte Instagram officiel sur laquelle on voit très clairement qu'elle est à Montréal.

On ne sait pas exactement où elle réside pour le moment, mais on doit dire qu'elle n'est pas à plaindre avec sa vue à couper le souffle sur le mont Royal et ses magnifiques couleurs d'automne. En apercevant l'hôtel Novotel dans le coin inférieur gauche de la photo, on peut penser qu'elle se trouve dans un immeuble sur la rue René-Lévesque.





«hello Montréal. (yours truly)», a tout simplement écrit la gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice en 2002 en guise de légende.



En commentaires, Halle Berry a confirmé à ses fans qu'elle était de passage dans notre métropole pour le travail. Elle a confirmé avoir passé un test pour la COVID-19 qui s'est révélé être négatif, mais qu'elle est toutefois présentement en quarantaine pour respecter les consignes du gouvernement canadien.



Halle Berry tiendra la vedette dans un film intitulé Moonfall, un long métrage mêlant action et fantaisie qui suit un équipage en mission vers la Lune. Le film met également en vedette Stanley Tucci.



Rappelons que l'actrice est bien familière avec Montréal et la Belle Province. Elle a déjà eu une maison dans les Laurentides avec son ancien amoureux, le mannequin québécois Gabriel Aubry, avec qui elle a eu une fille en 2008. Ils se sont séparés en 2010.



