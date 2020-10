Saturday Night Live se moque de la télé québécoise avec Bonjour Hi

Auriez-vous cru qu'un jour vous entendriez la phrase «Pis là là, Brossard Longueuil» prononcée sur une chaîne de télévision américaine?

Non? Bien vous aviez tort.

Dans la nuit de samedi à dimanche, durant le plus récent épisode de Saturday Night Live, NBC a diffusé le sketch «Bonjour Hi!», une parodie des émissions de nouvelles matinales canadiennes-françaises.

On rencontre alors Jean-Lawrence et Anne-Marie, les deux animateurs de l’émission, qui nous livrent une série de clichés coquins (?) sur la belle province.

Des acrobates du Cirque du Soleil, le trafic sur le pont (l’avenue?) Jacques-Cartier, les gros bagels, le mot tabarn** et Céline Dion.

Et la désormais célèbre phrase «Montréal, the best part of Canada, and the worst part of France!»

Oui, c’est grossier, et surtout pas fait pour faire rire les Québécois (rappelons que le sketch s’adresse aux Américains). Les blagues ne vous feront peut-être pas rire. Mais au moins, SNL peut se vanter d’avoir mieux cerné le Québec dans cette parodie de quelques minutes que la France dans un article très sérieux sur la province.

