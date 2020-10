Maripier Morin réapparaît sur Instagram pour la première fois depuis plusieurs mois

Plusieurs mois après être disparue des réseaux sociaux suite à une accusation d’inconduite, Maripier Morin a brisé le silence lundi matin via son compte Instagram.

«J’ai beaucoup pensé à vous pendant les dernières semaines. J’ai choisi de prendre un moment aujourd’hui, parce que je trouve important de vous partager où j’en suis rendue.»

L’animatrice de 34 ans a publié un message dans lequel elle traite de son cheminement personnel.

«Les derniers mois se sont déroulés sous le signe de la prise de conscience. Le chemin est difficile, mais nécessaire. Nécessaire parce que depuis quelques années j’avais des habitudes de vie que ne reflètent pas la personne que je veux être et malgré moi j’ai déçu des gens, ce que je regrette profondément.»

«Deux mots m’accompagnent dans ma démarche: la responsabilité et l'honnêteté.»

Dans son message, Maripier Morin évoque une reprise graduelle de ses activités professionnelles.

«Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j’apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s’exprime dans toutes les sphères de ma vie. J’ai passé les derniers mois à travailler à mon rétablissement, entourée de professionnels qui m’aident à évoluer. Pour le moment, je considère que cette démarche m’appartient. Je chemine tranquillement, en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles.»

Elle avait mis fin à toutes ses activités en juillet dernier à la suite de dénonciations de commentaires inappropriés de sa part. Elle a effacé toutes ses publications sur Instagram.

«Apprendre, grandir et être plus consciente de soi et des autres est le travail d’une vie, mais une chose est certaine, je tente chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même.»

«Un jour à la fois, dans la bonne direction.»

