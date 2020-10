Dawson’s Creek arrive sur Netflix avec quelque chose d’important en moins

Bonne nouvelle pour les fans de la populaire série américaine Dawson’s Creek qui sont aussi abonnés à Netflix.

À partir du premier novembre, vous pourrez retrouver Dawson, Joey, Jen, Pacey ainsi que les autres.

Vous pourrez revivre plusieurs moments marquants, comme celui où Dawson pleure.

(C’est à noter que l’auteur de l’article n’a malheureusement jamais vu la série mais compte bien remédier à ceci à partir du premier novembre.)

Par contre, un élément important de la série sera manquant.

L’iconique chanson thème de la série, I Don't Want To Wait de Paula Cole, sera remplacée par Run Like Mad de la chanteuse canadienne Jann Arden.

C’est une dispute de droits d’auteur avec Sony qui aurait mené à un changement de pièce durant le générique d’ouverture de la série.

Nous espérons que les fans de Dawson’s Creek pourront tout de même se réjouir de la venue de la série sur Netflix, malgré ce grand changement.

