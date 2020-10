La dernière publication Instagram de Britney Spears inquiète des abonnés

La chanteuse pop Britney Spears a habitué ses fans à des petites séances de danse improvisées sur le réseau social, mais sa plus récente vidéo a causé tout un émoi.



Pendant un peu plus d'une minute, on y voit l'artiste de 38 ans danser langoureusement dans son salon, simplement vêtue d'une culotte noire et d'un petit haut rouge.

«ROUGE!!!! Ps: je ne danse normalement jamais avec mes cheveux attachés comme ça... Je n'avais pas d'élastique donc j'ai fait un chignon sans élastique. Regardez... ça a tenu!», a écrit Britney Spears en guise de légende.



Or, en commentaires, les fans se sont dits inquiets face à cette nouvelle publication. Plusieurs ont manifesté leur inconfort ainsi que leur confusion, alors que d'autres ont soulevé le point que ses yeux avaient l'air vides et qu'elle pourrait possiblement être droguée contre son gré. Certains abonnés se sont carrément adressé directement à elle dans les commentaires, se questionnant à savoir si la mère de deux garçons se portait bien et ce que le public pouvait faire pour l'aider.

Rappelons que Britney Spears doit, pour l'instant, rester sous la tutelle de son père au moins jusqu'en février 2021. D'ailleurs, plusieurs fans de la princesse de la pop croient qu'elle cache, dans ses publications Instagram, des indices face à son mal-être concernant justement cette décision du tribunal.



