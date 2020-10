Le gars de SNL répond aux Québécois fâchés de son sketch sur Montréal

Le comédien de Saturday Night Live Bowen Yang a appris cette semaine que quand on se moque du Québec, on doit avoir les nerfs solides.

Avec Kate Mckinnon, Yang a participé samedi dernier au sketch «Bonjour Hi!», une parodie d’émission matinale montréalaise.

• À lire aussi: Saturday Night Live se moque de la télé québécoise avec Bonjour Hi

Évidemment, dans la Belle province, les réactions face au numéro ont été mitigées.

Un sondage tiré d’un de nos articles démontre que 57% de nos lecteurs n'ont pas apprécié le sketch.

À la suite des nombreuses critiques qu’il a reçues, Yang, qui a vécu brièvement à Montréal alors qu’il était enfant, s’est senti obligé de «s’excuser» à ceux qui se seraient sentis blessés par le sketch.

Il n’y a pas de Peugeot au Québec, il a mal prononcé Montréal, et le bagel montré dans le sketch était un bagel de Jérusalem et non un bagel de Montréal.

Il a terminé sa vidéo d’excuses avec une référence aux rôtisseries St-Hubert et une belle séries de sacres.

L’équipe du Sac de chips accepte les excuses de Bowen Yang au nom de tous les Québécois.es.

Aussi sur le Sac:

s

s