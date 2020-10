Un auteur s’est masturbé pendant une rencontre Zoom et a été suspendu de son emploi

Un auteur et analyste légal très connu aux États-Unis a été suspendu de ses fonctions au magazine The New Yorker après s’être adonné au plaisir solitaire en pleine réunion vidéo.

Jeffrey Toobin était une figure populaire dans les médias américains depuis les années 1990, collaborant notamment à The New Yorker et au réseau CNN.

Mais on dit «était» au passé, parce que depuis quelques jours il est «en congé» pour prendre du temps «régler des problèmes personnels».

C’est que, voyez-vous, la semaine dernière, le magazine new-yorkais et la station de radio WNYC ont tenu une réunion Zoom dans laquelle ils effectuaient une simulation de soirée électorale, pour se préparer en vue des élections américaines du 3 novembre prochain.

Pendant cette rencontre vidéo, Toobin (qui jouait le rôle de différents intervenants lors de la simulation de couverture d’élections) a jugé bon de baisser sa caméra et de toucher son pénis, selon ce que rapporte Motherboard.



Deux personnes présentes lors de cet appel vidéo au confirmé à Motherboard avoir vu Toobin se masturber.

Le principal intéressé, lui, a vu son adresse courriel professionnelle désactivée et il n’a plus tweeté depuis le 13 octobre dernier.



Il a toutefois admis son comportement déplacé lors d’une entrevue avec le média qui a ébruité l’affaire.

«J’ai commis une erreur embarrassante et stupide, croyant que ma caméra était éteinte. Je m’excuse à mon épouse, à ma famille, à mes amis et à mes collègues», a-t-il déclaré.

«Je croyais que je n’étais pas visible sur Zoom. Je pensais que personne ne pouvait me voir sur l’appel Zoom. Je pensais que j’avais éteint la vidéo», a tenté d’expliquer le chroniqueur déchu.



Le Sac de Chips tient à vous rappeler que le meilleur moyen de ne pas vous faire prendre à vous masturber pendant une réunion de travail vidéo est de NE PAS vous masturber pendant une réunion de travail vidéo.

Yep, la bonne vieille abstinence...

