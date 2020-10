Le père de Matthew McConaughey est mort en faisant l’amour

Dans Greenlights: Raucous stories and outlaw wisdom from the Academy Award-winning actor, Matthew McConaughey ouvre son jardin secret au grand public.

Dans le livre, l’acteur oscarisé parle de sa vie familiale et révèle que son père James est mort de la façon dont il a toujours voulu quitter le monde des vivants. En faisant l’amour à sa femme.

«Ma mère m’a appelé et m’a dit que mon père était mort. Les genoux m’ont lâché. Je n'arrivais pas à y croire. C’était mon père. Rien ou personne ne pouvait le tuer. Sauf ma mère. Il disait toujours à mes frères et moi: “Quand je vais mourir, je vais être en train de faire l’amour à votre mère.” Et c’est qui est arrivé. Il a fait un infarctus au moment de l’orgasme.»

James est mort en 1992. Son épouse Kay et lui ont eu une relation tumultueuse, se divorçant 2 fois et se mariant trois fois au total.

«Ils étaient comme l’océan Pacifique durant une tempête», a avoué l’acteur de 50 ans en parlant de la relation de ses parents.

Plus tôt cette année, McConaughey a tenté de «matcher» sa mère aujourd’hui âgée de 88 ans avec le père de 91 ans de son ami Hugh Grant.

