Miley Cyrus prépare un album de reprises de Metallica

Give me fuel, give me fire, give me Miley qui fait des covers.

Si vous suivez la carrière de Miley Cyrus, vous avez sans doute remarqué que la jeune chanteuse est sur une bonne lancée de reprises.

The Cranberries, The Cure, Blondie, Pearl Jam et même The Beatles ont tous été réinterprétés par Mme Cyrus.

Mais dans une entrevue accordée au designer Rick Owens pour la revue Interview, la femme de 27 ans a affirmé qu’elle prépare présentement un projet spécial.

«Nous travaillons sur un album de reprises de Metallica.»

Comme plusieurs autres artistes, Cyrus a affirmé que la pandémie avait freiné ses ardeurs créatives, mais ce nouveau projet inspiré du heavy métal semble l’avoir revigorée.

On ne sait pas qui travaillera avec elle sur l’album ni quelles chansons seront retenues, mais il est fort probable que Nothing Else Matters, qu’elle avait jouée au Glastonbury Festival, en 2019, soit du lot.

Midnight Sky, le plus récent single de Miley Cyrus, figure présentement au 50e rang du Billboard Hot 100.

