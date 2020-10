Un chat ouvre un robinet et cause une inondation dans une maison

Un petit minet coquin a joué un tour à ses maîtres, qui lui avaient appris à ouvrir un robinet et à mettre le bouchon.

Un couple anglais est devenu l’«arrosé» dans l’expression «l’arroseur arrosé» lorsque leur chat a utilisé à leurs dépens ses connaissances récemment acquises.

• À lire aussi: Mariloup Wolfe a un nouveau chaton et on l’aime déjà



Jasmin Stork et son conjoint Rob avaient, en effet, appris à leur chat Amber à ouvrir le robinet de la salle de bain et à y mettre le bouchon.

Quelle mauvaie idée!

En plus, ils ont documenté sur un compte Tik Tok désormais désactivé les leçons de plomberie qu’ils ont offertes à leur félin.

Le Daily Mail a eu accès à ces images:



Quand Stork s’est absentée de chez elle pour une demi-heure pour faire des courses, elle a été confrontée à la scène suivante à son retour:



Réalisant immédiatement ce qui se passait, Stork est montée à l’étage pour aller fermer la champlure du lavabo de la salle de bain.

• À lire aussi: Un couple qui avait acheté un «chaton» sur internet réalise qu’il s’agit en fait d’un tigre



«Dès que je suis rentrée dans le salon, j’ai compris ce qui se passait. J’ai couru en haut et le le robinet était ouvert. L’eau débordait du lavabo. Il y en avait partout», a-t-elle expliqué en entrevue.



«J’étais juste sortie pour faire des courses pendant mon heure de dîner. Je n’avais pas réalisé que la porte de la salle de bain était ouverte. Amber avait dormi toute la matinée et je ne l’avais pas entendue», a-t-elle ajouté.



«Je suis juste heureuse d’être partie pour seulement 30 minutes et pas pour toute la journée. Ça aurait été bien pire!», a conclu la jeune femme de 26 ans.



Il n’a pas été possible de recueillir les commentaires du chat, mais parions qu’il se fout bien de tout ça...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s