Un coït bruyant empêche une famille de dormir pendant le confinement

Malheureusement pour le voisinage, les autorités ne peuvent rien faire pour calmer la situation, puisqu’il s’agit d’un «bruit naturel».

C’est une mère de Manchester, au Royaume-Uni, qui a porté plainte. La pauvre dame et ses enfants, âgés d'un, deux et quatre ans, ont du mal à dormir à cause de leur voisine, qui pratique le coït sans retenue, et ce, à toute heure, question d'occuper ses journées de confinement.

La mère, qui souhaite rester anonyme, raconte que sa voisine, particulièrement bruyante, fait de sa vie une misère depuis le tout début du confinement en mars.

En plus d’apprécier sans discrétion leurs ébats, le duo d’amants se dispute la nuit.

«C'est tous les soirs, c'est terrible. Avant le confinement, ce n'était pas vraiment tous les soirs. Depuis le confinement, c'est pire, soutient la mère au Manchester Evening News. Nous avons une propriété de trois lits, mais je ne peux pas utiliser la chambre à côté d'elle.»

La femme privée de sommeil a porté plainte une première fois au Conseil municipal de Manchester en juillet, mais rien n’a changé. Elle a donc porté plainte une deuxième fois, pour finalement apprendre que puisque le bruit est de source naturelle, rien ne peut être fait pour changer la situation.

Un officier qui a visité le voisinage a déclaré qu'aucun bruit ne pouvait être entendu de la rue, mais a ajouté que des équipements de surveillance étaient en cours d'installation pour voir s'il y avait réellement une nuisance.

Pour l’instant, la petite famille doit tolérer les gémissements perçants de leur voisine.

