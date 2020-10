Une épicerie envoie une pépite de poulet dans l’espace

Un petit pas pour l’homme et un grand pas pour la friture.

Un supermarché britannique a décidé de célébrer son cinquantième anniversaire en grand; en envoyant une croquette de poulet dans l’espace.

• À lire aussi: PFK testera les croquettes de poulet imprimées en 3D

Iceland Foods Ltd., plus connue sous le nom d'Iceland, a embauché Sent Into Space pour exécuter l’idée. Dans un communiqué, la compagnie explique: «Depuis un site rural du Pays de Galles, la pépite a traversé l'atmosphère terrestre jusqu'à une altitude de 110 000 pieds (soit 33,5 km).»

La vidéo de l’aventure de la croquette peut être vue sur la page Facebook de Iceland.

Andrew Staniland, directeur commercial d’Iceland, explique que les produits surgelés sont particulièrement populaires depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il ajoute: «Quelle meilleure façon de montrer que nos produits sont hors de ce monde qu'en envoyant l'un de nos produits préférés dans l'espace?»

Rien de mieux qu’un jeu de mots (qui se traduit un peu mal, désolé). Ça, c’est sûr.

