Une scientifique recommande de laver vos masques réutilisables après chaque usage

Une experte britannique en microbiologie moléculaire est d’avis qu’il est préférable de nettoyer les masques lavables chaque fois qu’on a fini de les utiliser.



Au début de la pandémie, la plupart d’entre nous se sommes dits que porter un masque réutilisable était une meilleure idée que de «consommer» plusieurs masques jetables par jour.

Après tout, nous avons une conscience environnementale! Tous ces discours sur les changements climatiques, lors des dernières années, ont porté fruit.

Mais voilà, il y a un mais.

Nos masques réutilisables, encore faut-il les laver, afin qu’ils puissent nous protéger adéquatement.



Oui mais, à quelle fréquence? Une fois par semaine? Une fois par jour?



Selon la docteure Tina Joshi, une professeure de microbiologie moléculaire à l’université de Plymouth en Angleterre, il faut laver les masques réutilisables après chaque usage, puisque ces derniers peuvent être contaminés dès qu’on les porte.

En référence aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquelles il faut laver son masque au moins une fois par jour, Joshi a déclaré au Daily Mail: «J’irais même plus loin en ne les lavant pas une seule fois par jour, mais bien après chaque utilisation».



«Chaque fois que vous sortez de la maison et que vous revenez, enlevez-le immédiatement, lavez-le et lavez vos mains. Faites comme s’il était contaminé dès que vous le portez», a dit la professeure.

«Cela peut sembler excessif, mais si vous avez croisé d’autres personnes en dehors de votre bulle, vous ne pouvez pas savoir si vous avez été atteints par des gouttelettes infectées», a-t-elle expliqué.

«Vous n’avez pas à le mettre dans la machine à laver chaque fois: n’importe quel détergent biologique peut convenir. Je lave les miens à la main avec du savon à linge, je les frotte et je les fais sécher.»

Un bon truc est d’en posséder au moins deux. De cette façon, un peut être au lavage/séchage, pendant que vous portez l’autre.

