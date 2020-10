10 célébrités qui croient aux extraterrestres

L’infinité de l’univers pousse plusieurs à contempler la possibilité que nous n’y soyons peut-être pas seuls.

Certains pensent même que les extraterrestres sont déjà parmi nous, comme nous rappelle un dossier de US Weekly.

Voici 10 célébrités qui croient aux E.T.:

Jennifer Lawrence

L’actrice a partagé sa peur des extraterrestres sur le plateau du The Late Show avec Stephen Colbert en décembre 2015. Elle expliquait: «Je n'ai pas l'impression que les extraterrestres vont être comme, 'Oh, super! Soyons amis.' Peut-être pas. Ils voudront peut-être nous détruire. Avez-vous vu un film de Tom Cruise? Alors, parfois je regarde les étoiles et je me dis: 'Oh, wow. Oh, mon Dieu.»

January Jones

L’actrice de Mad Men a déclaré en janvier dernier qu’elle croit «beaucoup» aux extraterrestres, lors d’une entrevue sur Jimmy Kimmel Live. Quand elle était dans sa vingtaine, elle aurait vu un ovni dans un champ en Iowa. «C'était définitivement un vaisseau spatial», a ajouté Jones «ou une étoile filante qui ne comprenait pas comment être une étoile filante.»

Zayn Malik

L’ancien membre de One Direction aimerait vraiment les extraterrestres. Il a déjà dit, au magazine Glamour en 2016: «Un extraterrestre m'a parlé dans un rêve».

Alicia Keys

La chanteuse, récipiendaire d’un Grammy, a déclaré à BuzzFeed en 2013: «N'avons-nous pas tous vu quelque chose voler dans le ciel, à une heure aléatoire de la nuit, et ça n’avait pas la forme d'un avion?»

Jaden Smith

En avril 2013, l’acteur et rappeur a déclaré au magazine Wonderland qu’une conversation avec Obama lui avait confirmé ce qu’il croyait. «Il a dit qu'il ne pouvait ni confirmer ni nier l'existence des extraterrestres, ce qui signifie qu'ils sont réels.»

Kurt Russell

Le grand acteur américain a raconté à Jimmy Kimmel Live en 2018 qu’il a aperçu un ovni lors d’un vol. «Il y avait des bancs de lumières en formes de triangle juste à côté de l’aéroport. Des années plus tard [...] je regarde cette émission sur les ovnis et l'événement le plus signalé et celui-ci, à Phoenix. [Je me suis dit]: Attendez une minute, c'est la nuit où j'ai atterri à Phoenix.»

Demi Lovato

Dans une entrevue de 2014 avec Seth Meyers, la chanteuse affirme qu’elle croit aux extraterrestres, en ajoutant qu’elle croit aussi aux sirènes. Elle explique alors: «Je crois qu'il pourrait y avoir des sirènes, qui sont en fait une espèce extraterrestre qui vit dans certaines parties de l'océan Indien, que nous n'avons jamais explorées auparavant.»

Post Malone

Dans un épisode de près de quatre heures de «The Joe Rogan Experience» en juillet, le rappeur a déclaré qu'il avait déjà vu des ovnis à New York, en Utah et en Californie. «Je me demande comment personne d’autre n’a vu ça.' Mais j'étais là avec quatre autres personnes et elles les ont vus aussi.»

Halle Berry

«Je ne pense pas que nous soyons la seule espèce existante», a déclaré Berry lors d’une entrevue avec David Letterman en 2014. «Cela peut nous prendre 20 ans encore pour arriver à découvrir ces autres formes de vie, mais je pense qu'elles existent.»

Russell Crowe

La star a filmé, puis publié sur YouTube, deux objets rouges et jaunes lumineux dans le ciel de Sydney. Il affirmait alors avoir filmé des ovnis.

