Voici de quoi ont aujourd’hui l’air les acteurs du film «Slap Shot»

Le classique parmi les classiques des films de hockey n’a plus besoin de présentation.

Des expressions comme «Dave c’t’un tueur, Dave c’t’un killer, Dave, y’est magané», «Donne-moi un coke ou d’l’orangeade... Toutte sauf d’l’ostie de root beer» et «Trade me right fucking now» sont passées dans le langage courant; les gilets des Chiefs ont toujours la cote et plusieurs documentaires se sont penchés sur ce film culte, Slap Shot.

Mais près de 45 ans après sa sortie, savez-vous de quoi ont l’air les comédiens qui ont donné vie à ces personnages inoubliables?

Peut-être, dans certains cas (Allo Yvan Ponton!), mais dans la plupart des cas, non.



Eh bien dans le groupe Facebook Je cite (trop) souvent Slap shot, un des membres, Francis Milot, s’est posé la question et a fait des montages photo AVANT-APRÈS



Voici le fruit de son travail!





Dans le cas des acteurs décédés en 2020, Milot a eu la délicatesse de les inclure dans son album-photo pour leur rendre hommage.

