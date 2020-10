Les jumeaux de Céline ont bien grandi et voici des photos

Les jumeaux de Céline Dion, Nelson et Eddy, ont eu 10 ans vendredi.

Leur anniversaire a été souligné par Céline sur ses médias sociaux, avec d’adorables photos des jumeaux aujourd’hui et quand ils étaient touts petits.

Dans la publication, Céline écrit: «Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore... - Maman, RC et Papa xx... 🐾»

WENN.com Céline avec ses jumeaux à Paris en 2017

RICHARD GAUTHIER/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI Céline Dion et René Angélil avec leurs jumeaux Eddy et Nelson. RICHARD GAUTHIER/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Bonne fête Nelson et Eddy!

