[PHOTOS] Les meilleurs, et les pires, tattoos signés COVID

Habituellement, on se fait tattouer ce qu'on aime, ce dont on souhaite se souvenir. Ces gens, eux, ont décidé de trainer la COVID-19 avec eux pour toujours. Et ça donne des traces indélébiles... spéciales.

Certains sont originaux, d'autres de réelles œuvres d'art, alors que quelques-uns sont tout simplement douteux.

Commençons par la catégorie «Le grand retour des corbeaux».

Sorti tout droit du temps de la peste bubonique, ces médecins aux masques étranges sont de retour, et au goût du jour, pour prêter main forte.

Dans la catégorie «Respectons les mesures sanitaires», les nommés sont...

Vous pouvez être satanistes et tout de même respecter les demandes d'Horacio Arruda.

Pratique quand on nous demande de toujours avoir un masque avec soi!

Après le «glory hole» du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, voici une autre façon d'avoir des contacts sécuritaires.

Bon, le papier de toilette ne fait pas partie des mesures sanitaires, mais il est tout de même devenu un emblême iconique de la pandémie.

On ne peut passer sous silence les tattoos un peu plus alarmistes, voici donc la catégorie «ON VA TOUS MOURRIR».

À l'opposé se trouvent les optimistes, la catégorie «Ça va bien aller»!

On aime surtout ce brin de nostalgie, qui nous ramène à des temps plus doux, où on serait la main des gens sans peur, ni remords.

Une mention spéciale à cette personne qui souhaitait passer un message aux gens qui mangent un peu n'importe quoi...

À savoir que la COVID-19 provient de la chauve-souris, par l’entremise du pangolin, un peu comme le MERS, qui provient de la chauve-souris, probablement par l’entremise du chameau et du dromadaire, ou encore le SRAS, qui provenait de la chauve-souris, par l’entremise d'une sorte de chat musqué (la civette, pour les curieux).

Et finalement, un message particulier venant du fond du cœur, directement dirigé à l'année qui tire à sa fin.

