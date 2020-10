Bonhomme Carnaval a dansé sur WAP de Cardi B et personne n’aurait pu prédire ça

Vous ne vous attendiez pas à lire ça par un dimanche tranquille d’automne.

On ne s’attendait pas à l’écrire non plus.

Mais oui, Bonhomme a dansé sur WAP, le tube un ti-peu vulgaire de l’heure de Cardi B et Megan Thee Stallion.

L’histoire remonte à vendredi soir, mais comme personne ne travaille la fin de semaine au Sac de chips, on vous en parle aujourd’hui.

L’humoriste Mathieu Dufour, plus connu sous le nom de Math Duff, anime tous les vendredis soirs son SHOW-rona virus, en direct sur Instagram, depuis le début du deuxième confinement.

On le comprend de s’être un peu calmé les nerfs après avoir assuré une diffusion quotidienne au printemps dernier.

Et bref, le 23 octobre, après avoir reçu les reines de la télévision Véronique Cloutier et Julie Snyder (mais pas en même temps quand même), l’animateur, qui possède une colombe, s’est entretenu avec le bonhomme de neige le plus célèbre du Québec.

Le monsieur fléché né en 1954 a révélé être un grand fan de Math Duff, en plus de profiter de son passage en direct au Show-rona pour annoncer qu’il y aurait bel et bien un Carnaval de Québec en 2021! À voir quelle forme cela prendra.

BREF.

Pour conclure l’entretien qui a duré quelques minutes, celui qui n’est pas en neige a proposé une sortie toute en danse et en musique à celui qui peut facilement fondre si on ne fait pas attention, ce qu’a accepté le dernier.

N’hésitant pas à choisir WAP, de notre Cardi des grandes occasions, Bonhomme s’est shaké le body à l’écran, autant que faire se peut.

À un moment donné, c’est quand même un gars dans un costume plutôt rigide, les mouvements étaient limités. MAIS le fameux déploiement de la jambe très caractéristique de la mascotte-emblème du Carnaval de Québec a eu lieu.

Prenons quand même un instant pour apprécier la prose de Cardi, et donc saisir l’ampleur de ce qui s’est passé comme moment magique.

«Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, you fu**ing with some wet a** pus**

Bring a bucket and a mop for this wet ass pus**

Give me everything you got for this wet ass pus**»

Malheureusement, le Show-rona étant un événement en direct, il n’est plus disponible sur internet, MAIS ous pouvez regarder nos captures d’écran brillamment réalisées en faisant jouer l’extrait qui suit, et vous aurez le portrait général du savoureux moment.

Évidemment, le public était très content de ce qu’il venait de voir.

Bravo Bonhomme pour ton dynamisme et merci Math Duff pour l’ensemble de ton œuvre.

