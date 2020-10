Kevin Spacey bientôt de retour au grand écran

Presque trois ans jour pour jour après que des accusations d’inconduite sexuelle et de pédophilie eurent envoyé la carrière de Kevin Spacey au cachot, l’acteur qui a joué Frank Underwood serait de retour au boulot pour tourner un film, et pas avec n’importe qui.

Selon une publication Instagram de la comédienne Béatrice Dalle, Kevin Spacey, Sandrine Bonnaire et plusieurs autres comédiens feraient partie de la distribution de L’amour c’est mieux que la vie, le plus récent (et possiblement le dernier) film du légendaire réalisateur oscarisé Claude LeLouch.

Sur la photo, on voit les acteurs assis tous ensemble sur un monument du cimetière de Montmartre à Paris. Peut-être la pierre tombale de la carrière de Kevin Spacey?

Le film du cinéaste de 83 ans racontera l’histoire de six individus qui se croisent sur un bateau de croisière. Un d’eux souffrira d’une maladie mortelle et voudra vivre une dernière histoire d’amour avant de quitter le monde.

En mai dernier, LeLouch avait affirmé qu’il souhaitait que son prochain film soit son dernier. Mettre Kevin Spacey dedans pourrait l’aider à réaliser son souhait. Ou pas.

Nous ne savons pas encore quand ce film prendra l’affiche.

