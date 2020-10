Lucie Laurier publie une vidéo pour prouver que François Legault déforme ses propos

L’actrice Lucie Laurier, dont nous n’avions pas parlé depuis au moins 3 semaines, a trouvé un astucieux moyen pour revenir sous les feux de la rampe.

Trop occupée à relayer une panoplie de gazouillis conspirationnistes, elle se faisait elle-même plus discrète depuis quelques temps.

Mais en ce beau lundi enneigé, la comédienne a, en quelque sorte, accusé le premier ministre Legault d’être un menteur, en publiant sur Twitter une courte vidéo.

Dans celle-ci, on voit d’abord Legault affirmer, en point de presse, que Lucie Laurier, Alexis Cossette-Trudel et d’autres prétendent que le virus n’existe pas.

Puis, on voit et entend deux extraits où Lucie Laurier indique qu’elle croit que le virus existe.



Rendons à Lucie Laurier la salade césar de sa gloire: elle a raison là-dessus.



François Legault n’a pas raison de dire que Lucie Laurier affirme que le virus n’existe pas.

Pour le reste, par contre... bffghjrbteruyksdjf...

