Un chien entre dans un poste de police et réussit à convaincre les agents de libérer son maître

Émus par la loyauté d’un chien envers son maître, des policiers dominicains ont pris l’étonnante décision de relâcher ce dernier.

Selon ce que rapporte The Dodo, un homme a récemment été arrêté, en République Dominicaine, pour avoir enfreint les règles du couvre-feu actuellement en vigueur à cause de la COVID-19.

Heureusement pour lui, il avait un meilleur ami: un chien.

Après qu’ils eurent amené le contrevenant menotté au poste pour remplir les documents d’usage avant de le mettre dans une cellule, les policiers de la Policía Nacional ont eu la surprise de constater que le fidèle compagnon de l’homme les avait suivis.



Voyant que le canin était très attaché à son maître et ne voulant pas être responsables de cette séparation forcée, ils ont pris l’honorable décision de libérer celui qui n’avait pas respecté le couvre-feu.

«Vous savez pourquoi je vais le libérer? Parce que ce chien est venu me voir et m’a dit que l’homme était le sien. Et c’est pourquoi je vais le laisser partir», a déclaré le colonel José Francisco De La Cruz Mercedes lorsqu'il a relâché l'individu.

«C’est la première fois que j'ai remis un prisonnier à un chien», a-t-il ajouté.



Le chien et son homme sont rentrés chez eux, très heureux.

On présume qu’il respectera davantage le couvre-feu à l’avenir...

