Un pasteur connu dit qu’il n’a pas uriné sur une femme qui dormait dans un avion

Un populaire pasteur a récemment dû faire quelque chose qu’il ne pensait probablement pas avoir à faire dans sa vie.

Vendredi dernier, Will Graham, évangéliste pour le Billy Graham Evangelist Association, a tweeté qu’il n’avait pas uriné sur une femme qui dormait dans un vol de Las Vegas à Detroit.

Vous nous direz que c’est une choses étrange à tweeter, et vous avez raison.

Par contre, ce tweet est motivé.

Vous voyez, malheureusement, une femme s’est bel et bien fait uriner dessus sans son consentement alors qu’elle dormait sur un vol Delta de Las Vegas à Detroit dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier.

Fox News a rapporté le triste événement sans nommer l’auteur du crime, mais en précisant que c’était un pasteur de la Caroline du Nord.

Avec ces informations, vous aurez probablement deviné que le lieu de résidence du pasteur Will Graham est la Caroline du Nord.

Le compte Twitter de Graham a alors été envahi de tweets suggérant qu’il serait possiblement l’auteur de cet acte odieux. Au point où il n’a pas eu le choix de réagir.

«Ça a été une journée étrange. Pour une raison qui m’échappe, des gens qui ne me connaissent pas m'ont accusé d’un acte inapproprié sur un vol de Las Vegas à Detroit le 12-13 octobre dernier.»

Par contre, l’homme de Dieu avait un alibi solide. Au moment de la miction céleste, Will Graham était bien en Caroline du Nord, et non sur le vol.

«Pour votre information, j’ai passé la journée du 12 octobre au siège social du BGEA à Charlotte. J’ai passé le 13 à The Cove et à une rencontre familiale à Asheville.»

Ceci veut dire qu’il existe probablement plus d’un pasteur en Caroline du Nord, État où 77% de 10,5 millions d’habitants se disent chrétiens. Qui l’eut cru?

Quand l’incident terrible s’est produit à bord de l’avion, un policier qui n’était pas en service à réussi à restreindre l’homme qui n’a toujours pas été identifié. Selon des médias locaux, l’homme en question était sous l’effet d’un puissant somnifère.

