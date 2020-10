[VIDÉO] Une modèle OnlyFans est impliquée dans une fusillade lors d’une invasion de domicile

Une jeune mère de famille qui gagne sa vie grâce à Instagram et OnlyFans a récemment été impliquée dans un échange de coups de feu alors qu’elle recevait des amis pour regarder un match de basketball.

Ansley Pacheco, 26 ans, recevait un groupe d’amis chez elle pour regarder l’équipe locale, le Heat de Miami, en finale de la NBA, plus tôt ce mois-ci.

Son mari et son fils de sept ans étaient également présents sur les lieux, quand soudainement des inconnus sont entrés inopinément dans la maison.



«Tout le monde s’est couché par terre. Mon fils est resté sur le divan. Je l’ai pris et j’ai couru dans la chambre à coucher», s’est souvenu la victime, en entrevue avec 7News Miami.



«Je suis allé à ma table de chevet, j’ai pris mon arme et j’ai ouvert la porte. Je suis tombée face à face avec un des gars. Il m’a dit de baisser mon fusil. J’ai fait signe que non et j’ai dit “Ne tirez pas, mon fils est là”», a-t-elle ajouté.

Mais elle n’était pas au bout de ses peines.

«Il a commencé à me tirer dessus. Il m’a tiré dessus six ou sept fois», a indiqué celle qui se considère chanceuse d’être toujours en vie.



Les images de 7News montrent les nombreux impacts de projectiles dans le domicile des Pacheco.



Après s’être emparés de montres et de bijoux valant au total 100 000$, les cambrioleurs ont pris la fuite.

«Mon mari est sorti avec notre arme et a tiré sur leur véhicule qui quittait», a expliqué Pacheco, qui n’a aucun regret.

«J’étais inquiète pour mon mari et mon fils. Honnêtement, je n’avais pas peur. Mon réflexe a été de sortir le pistolet et de nous défendre», a dit celle qui a 193 000 abonnés sur Instagram.

Elle n’a aucune idée de qui peuvent avoir été ses assaillants.

Ces derniers n’ont toujours pas été appréhendés.

