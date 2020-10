Khloe Kardashian a attrapé la COVID

Une nouvelle bande-annonce de L’incroyable famille Kardashian a révélé au monde que Khloe avait contracté la COVID-19 plus tôt cette année. Et elle en garde un souvenir marquant.

Les symptômes étaient si graves que sa mère Kris Jenner a appelé tous les médecins auxquels elle pouvait penser pour obtenir de l'aide.

La plus jeune des Kardashian s'est mise en quarantaine dans sa chambre parce que ses symptômes l’inquiétaient réellement. Vomissements, tremblements, maux de tête, toux, douleurs à la poitrine, bouffées de chaleur et frissons, l’expérience COVID de la célébrité n’a pas été de tout repos.

La vidéo montre la nervosité des membres de la famille alors qu'ils attendaient les résultats de Khloe. On voit ensuite la cadette encourager les fans à suivre les recommandations et à rester en sécurité.

Sa santé est toutefois revenue au galop, puisqu’on a pu la voir prendre part, pimpante, aux activités liées au 40e anniversaire de Kim.

