Laurent Duvernay-Tardif est maintenant apprenti-plombier

Après avoir remporté le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City et avoir obtenu son diplôme de médecine à l’université McGill, Laurent Duvernay-Tardif pourra arrondir les fins de mois grâce à la plomberie.



Dans un message publié sur Instagram mardi soir, LDT révèle en effet qu’il a été transféré pour une journée au département de plomberie du CHSLD où il oeuvre, lui qui a choisi de mettre une croix sur sa saison de football en raison de la pandémie.

«Je terminais mon shift aujourd'hui lorsque j'ai appris que Julie et Christine restaient en temps supplémentaire afin de donner les derniers bains aux patient-es. Il faut souligner qu'elles commenceront tout de même demain à 4h00 am afin d'aider leurs collègues de l'équipe de nuit en manque d'effectif..! Immense respect pour les gens comme vous qui font de votre travail une vocation!!», y explique le garde offensif des Chiefs, qui accompagne son message de deux photos et une vidéo.



Sur la première photo, on peut apercevoir les deux préposées aux bénéficiaires auxquelles il rend hommage.



Puis sur la deuxième (accessible en cliquant sur la petite flèche à droite sur la photo), on le voit s’apprêter à bricoler sous un bain.

Le troisième onglet est finalement celui où on voit le Dr Duvernay-Tardif apprendre les rudiments du métier du plombier.



«Si jamais quelqu’un peut m’expliquer comment réparer un bain, je vous écoute avec grand intérêt!», a écrit à la blague le numéro 76 à ses 184 000 abonnés.



