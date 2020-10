Les oppositions ramènent le terme «docile» pour répondre à l’appel de Geneviève Guilbault

Ça n’a pas l’air facile d’avoir la collaboration de tous les partis politiques à l’Assemblée nationale en temps de pandémie.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a d’ailleurs fait un appel à la solidarité, mercredi.

Elle estime que les questions des oppositions sur les consignes sanitaires du gouvernement minent «le moral des Québécois» et minimisent leurs efforts.

Bien évidemment, les partis d’oppositions ne se sont pas laissés faire. Sur Twitter, la députée libérale, Marie Montpetit, et le chef parlementaire péquiste, Pascal Bérubé, ont eu quasiment la même réponse à offrir.

«Il faudrait être docile?», a écrit Bérubé.

«Il faut être docile?», a également indiqué Montpetit.

Le terme «docile» en réponse à Mme Guilbault fait tout son sens lorsqu’on se rappelle de ses propos tenus en avril dernier.

«Alors, si on réussit tout ça, si on est prudents, si on est dociles et si on est disciplinés, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture d’autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c’est l’objectif, relancer le Québec sans relancer la pandémie, et c’est en respectant les consignes de santé publique qu’on va réussir à le faire», avait déclaré Mme Guilbault.

Ça n'avait pas très bien passé dans la gorge de plusieurs Québécoises et Québécois.

Mercredi, lors de la période de questions, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s’est aussi permis une référence à cette déclaration.

«Il y a eu un deuxième plan de 28 jours qui n'a pas fonctionné et la vice-première ministre ici nous dit encore que ça continue à bien aller. Peut-être que ce qu'elle aimerait, la vice-première ministre, c'est que tout le monde rentre docilement à la maison. Peut-être que c'est ça qu'elle souhaite, mais nous, on souhaite avoir des réponses de la part du gouvernement», a-t-elle déclaré.

Tout en subtilité, n’est-ce pas?

