Shania Twain livre une prestation très étrange d’un de ses plus grands succès

Shania Twain.

Le 21 octobre dernier, la chanteuse qui est sans doute un des plus grands trésors canadiens a livré une prestation plutôt étrange de Whose Bed have Your Boots Been Under dans le cadre des CMT Awards (Country Music Television).

Si on avait été en n’importe quelle autre année, la fierté de Timmins se serait rendue à Nashville, où elle aurait subjugué la foule avec sa version de son classique de 1995. Mais 2020 étant ce qu’elle est, la femme à l’éternel chapeau de cowboy a dû improviser.

Mme Twain a décidé de choisir un lieu en Suisse, où elle habite depuis un bon moment, pour enregistrer sa performance. Et qui dit Suisse dit le musée de Charlie Chaplin de Corsier-sur-Vevey évidemment.

Au cours de la performance, on peut voir la chanteuse se coller sur des statues de cire représentant les personnages des différents films de l’acteur pas trop bavard. On peut aussi la voir libérer son band d’une cellule de prison avant de finalement incarner le Kid lui-même.

Tout cela étant dit, même 25 ans plus tard, c’est toujours aussi bon.

Merci pour tout Shania.

