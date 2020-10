Un des Justiciers masqués demande sa blonde en mariage en direct à la radio et la réponse de celle-ci n’est pas vraiment oui

Sébastien Trudel, l’animateur de Ça rentre au poste sur le réseau Énergie, a choisi les ondes radiophoniques, hier, pour faire la grande demande à celle qui est sa petite amie depuis un an, une certaine Karen.



Avertissant ses co-animateurs Maxim Martin et Marie-Claude Savard qu’il allait faire quelque chose de spécial, il a téléphoné, en direct pendant son émission, à son amoureuse.

• À lire aussi: Il la demande en mariage en équilibre entre deux bateaux et, évidemment, ça se passe mal

Après quelques explications laborieuses et un sujet amené plus ou moins réussi, Trudel finit par aboutir et demande candidement: «Ce que je veux faire aujourd’hui, c’est te faire la grande demande. Est-ce que ça te tente qu’on se marie?»

C’est là que les choses se gâtent.



La réponse de madame n’est pas oui. Elle est plutôt quelque chose comme: «Est-ce qu’on pourrait plutôt en discuter ensemble, hors des ondes?»

• À lire aussi: Il échappe une fausse bague de fiançailles dans la rivière et sa blonde capote



Mais ce qu’on vient écrire en 3 lignes prend plutôt 3 minutes dans la vraie vie et c,est très malaisant, si vous nous permettez l’expression.

Constatez vous-mêmes EN CLIQUANT ICI.



Bon.



Avant d’aller plus loin, l’auteur de ces lignes souhaite faire savoir qu’il est persuadé que cela est arrangé avec le gars des vues et que c’est un canular.

• À lire aussi: À 60 ans, cette grand-mère est fiancée à un homme qui, à 21 ans, est plus jeune que ses filles



Si Trudel, au sein des Justiciers Masqués, a été capable de piéger le Pape et Karla Homolka, il est bien capable d’organiser une supercherie avec sa complice et de faire passer le tout pour une demande en mariage légitime.



Est-ce que les co-animateurs sont dans le coup? Dur à dire.

Reste tout cela ressemble à un canular.



Et vous, qu’en pensez-vous?

Sondage Est-ce que c’est arrangé avec le gars des vues? Évidemment. Ben non! Partagez votre résultat sur Facebook



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s