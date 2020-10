L’administration Trump croit que Billie Eilish est «en train de détruire» les États-Unis

La chanteuse Billie Eilish a été écartée d’une campagne publicitaire de santé publique du gouvernement américain en raison de ses prises de position politiques.

Selon ce que rapporte le Washington Post, l’administration Trump, qui avait donné son aval à une campagne publicitaire de 250 millions de dollars visant à «défaire le désespoir et inspirer l’espoir» dans le cadre de la pandémie de COVID-19, a décidé d’ajouter un soupçon de partisanerie à cette dernière.

Ainsi, Michael Caputo, le «Assistant Secretary of Health and Human Services for Public Affairs» de l’administration Trump a plutôt suggéré le thème de «Aidez le Président à aider le pays» pour les publicités.



Plusieurs vedettes qui avaient initialement été sélectionnées pour «donner de l’espoir» aux Américains de tous horizons ont alors été mises au rancart.





Selon un document auquel le Washington Post a eu accès, Christina Aguilera est une «supportrice d’Obama et une libérale qui soutient les droits des homosexuels», tout comme Adam Levine de Maroon 5.



Justin Timberlake a «endossé publiquement Obama et soutient le mariage gay».



Johnny Depp «semble aligné avec la gauche libérale».

Et Jack Black est «connu pour être un libéral d’Hollywood».

Ils ont tous été mis de côté.



C’est cependant la jeune chanteuse Billie Eilish qui a reçu le jugement le plus sévère.

La document la décrit comme «pas une supportrice de Trump» et «en train de détruire notre pays et tout ce qui important pour nous».



Inutile de préciser qu’elle n’a pas été choisie pour la inspirer le peuple américains en ces temps difficiles.

Au final, l’acteur Dennis Quaid, le chanteur Marc Anthony, les chanteurs country Billy Ray Cyrus, Miranda Lambert et Garth Brooks, l’ancien joueur de basketball Dwyane Wade; et le chanteur Enrique Iglesias sont au nombre des vedettes qui ont participé à la publicité qui n’a toutefois pas encore été diffusée et qui est «à l’étude» au service de la santé.

