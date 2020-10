Costco retire de ses tablettes des produits possiblement récoltés par des singes

Costco a cessé la vente de produits de la noix de coco fabriqués en Thaïlande pour une raison surprenante. La compagnie les produisant utiliserait des singes pour la récolte des fruits.

C’est PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) qui fait pression sur les détaillants vendant ces produits pour qu’ils soient retirés des tablettes, selon USA Today.

«Aucun acheteur aimable ne veut que les singes soient enchaînés et traités comme des machines à cueillir des noix de coco», a déclaré la présidente de PETA, Ingrid Newkirk, dans un communiqué. «Costco a fait le bon choix en rejetant l'exploitation animale.»

• À lire aussi: 33 choses que seules les personnes qui aiment aller au Costco vont comprendre

C’est leur enquête, d’ailleurs, qui a révélé que des singes enchaînés étaient forcés de ramasser environ 400 noix de coco par jour pour être ensuite entassés dans des cages.

L'une des marques retirées de Costco est Chaokoh, fabriquée par Theppadungporn Coconut. «Nous n'utilisons pas de main-d'œuvre de singes dans nos plantations de noix de coco», a pourtant insisté Chaokoh dans un communiqué.

PETA, de son côté, a publié une liste des marques qui n'utilisent pas de singes dans leur production, comme Daiya, DREAM Coconut Milk et AYAM.

Ailleurs sur le Sac de chips: