Un site vous permet «regarder par la fenêtre» un peu partout dans le monde

Le concept du site WindowSwap est d’une simplicité déconcertante, mais il est hautement addictif.

WindowSwap est un site web sur lequel vous pouvez regarder par la fenêtre, aléatoirement, dans plein d’endroits à travers le globe.

Grâce à des vidéos fournies par les usagers qui souhaitent y participer, les internautes de partout dans le monde peuvent ainsi avoir l’impression de regarder dehors, dans un autre pays, tout en restant dans le confort de leur foyer.



«Nous sommes pris à l’intérieur. Et cela prendra un petit bout de temps avant que nous puissions voyager», peut-on lire sur le site. «Voyageons donc sans nous déplacer».



Sur une page type de WindowSwap, on voit, en haut à gauche, le nom de la personne qui a pris les images, et en haut à droite, l’emplacement sur la planète Terre.

En bas, on trouve le bouton pour ouvrir une nouvelle fenêtre, ailleurs dans le monde.

Dans ce cas-ci, par exemple, nous regardions par la fenêtre de Vitalii, à Bishkek au Kirghizistan.



Les images de WindowSwap ne sont toutefois pas en direct.

Les personnes intéressées doivent envoyer une vidéo HD pré-enregistrée d’une durée de 10 minutes. Après validation avec les auteurs du site, votre «fenêtre» est ajoutée à la banque de milliers paysages déjà accumulés.

Bon voyage! N’oubliez pas la crème solaire!

