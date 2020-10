Voici la liste des vedettes qui vont voter pour Donald Trump et qui vont voter pour Joe Biden

Dans quelques jours, les Américains vont se choisir un président. Choisiront-ils le même qu’ils ont déjà ou opteront-ils pour un nouveau?



Bien malin celui qui pourrait prédire l’issue de cette élection car, rappelons-nous, le scrutin de 2016 avait été riche en surprises.

Tout est donc possible, spécialement dans cette année où plus rien n’est normal.



Des deux côtés du spectre politique étatsunien, des personnalités publiques ont tenu à apporter leur soutien à leur candidat favori.

Le site Buzzfeed a donc dressé une compilation des célébrités ayant affiché leur préférence pour le candidat républicain Donald Trump et pour le candidat démocrate Joe Biden.

Voici donc les vedettes qui vont voter pour Joe Biden:

Dwayne "The Rock" Johnson

Taylor Swift

Tom Hanks

LeBron James

AFP

Cardi B

Chris Evans

Willie Nelson

Billie Eilish

Michael B. Jordan

Paul Rudd

Lizzo

Bruce Springsteen

AFP

Samuel L. Jackson

Selena Gomez

Leonardo DiCaprio

John Legend

Brad Pitt

Julia Louis-Dreyfus

Jon Bon Jovi

Eva Longoria

AFP

Tina Fey

Reese Witherspoon

Mindy Kaling

Et voici maintenant les célébrités qui vont voter pour Donald Trump:

Kirstie Alley

Kid Rock

Jon Voight

Brett Favre

AFP

Lil Wayne

Randy Quaid

Scott Baio

Roseanne Barr

Ted Nugent

Jack Nicklaus

Dean Cain

Isaiah Washington

Kelsey Grammer

Lil Pump

Ace Frehley

Stephen Baldwin

Ivan Nikolov/WENN.com

Chuck Woolery

Antonio Sabato Jr.

Mariano Rivera

Jaheim

Les gars de Duck Dynasty

On souhaite bonne chance à tout le monde et on espère que vous allez faire ça dans la joie et l'allégresse.

