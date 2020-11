[VIDÉO] Barack Obama réussit un panier digne des ligues majeures

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a le sens du spectacle.

On le connaît bien pour ses discours et son charisme indéniable, mais en fin de semaine, il en a mis plein la vue avec un superbe panier. Il était dans un gymnase du Michigan parce qu’il faisait campagne avec le candidat à la présidence et son ancien vice-président Joe Biden.

En fait, Obama, 59 ans, s’est fait passer le ballon puis a réalisé un lancer de la ligne des trois points sans aucune difficulté.

La vidéo est évidemment devenue virale...

so this was absolutely insane pic.twitter.com/W4JL6LQZxq — Olivia Raisner (@OliviaRaisner) October 31, 2020

Il a ensuite quitté le terrain avec assurance en disant : «c’est ce que je fais! C’est ce que je fais!»

Capture d'écran

Encore une fois, Obama aura volé la vedette à Biden!

