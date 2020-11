Britney Spears tente de rassurer ses fans après des vidéos inquiétantes, mais ça ne fonctionne pas du tout

Ça fait plusieurs fois que nous vous parlons des vidéos étranges de Britney Spears qui inquiètent ses fans sur Instagram.

• À lire aussi: La dernière publication Instagram de Britney Spears inquiète des abonnés

Plusieurs abonnés de la chanteuse pop croient même que Britney, qui doit rester sous la tutelle de son père, cache dans ses publications des indices de son mal-être.

AFP

• À lire aussi: Britney Spears ne veut plus rien savoir d'avoir son père comme tuteur

Eh bien, voilà que l'ancienne reine de la pop elle-même a décidé de mettre fin aux rumeurs... ce qui n'a fait qu'empirer les choses.



Lundi, la popstar a publié sur son compte Instagram officiel une vidéo où on la voit, comme c'est souvent le cas, devant un mur blanc et vêtue d'un petit chandail écourté.





«Bonjour! Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires et que beaucoup de gens ont dit différentes choses à propos de moi, mais je veux simplement vous faire savoir que je vais bien. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Je vous envoie tous du positif et beaucoup d'amour», peut-on entendre l'interprète de Toxic dire à ses 26 millions d'abonnés dans une courte présentation qui a déjà obtenu plus de 3 millions de visionnements.



Dans les commentaires, plusieurs abonnés ont dit espérer qu'il s'agisse de la vérité, mais la majorité des internautes se sont dits préoccupés, ayant remarqué que la chanteuse, dans la vidéo, bougeait beaucoup les mains, trahissant possiblement sa nervosité.

• À lire aussi: Les fans militent pour «libérer» Britney de son père

• À lire aussi: Le fils de Britney affirme qu’elle ne chantera peut-être plus jamais



«Si tu es vraiment plus heureuse que tu ne l'as jamais été, pourquoi as-tu engagé une équipe d'avocats pour ta liberté?» a écrit une fan. «Britney! Que se passe-t-il? Va chercher de l'aide svp!» écrit un autre.



La tentative de Britney Spears (ou de son équipe!) pour rassurer ses fans semble complètement ratée.



La prochaine révision du dossier de la chanteuse concernant sa tutelle est prévue pour février 2021. À suivre, donc!



À VOIR AUSSI

s

s

s