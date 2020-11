[VIDÉO] Deux kayakistes sont presque avalées vivantes par une baleine

Deux amatrices de plein air peuvent s'estimer heureuses d’être en vie après avoir passé bien près de se retrouver, comme Jonas, dans une baleine.

• À lire aussi: L’énorme pénis d’une baleine immortalisé dans une rare photo



Lundi dernier, Julie McSorley et Liz Cottriel profitaient d’une belle balade en kayak, près de San Luis Obispo, en Californie, pour observer des baleines, à distance bien sûr. (On est en pandémie, rappelez-vous.)

Un incident à la fois effrayant et spectaculaire est alors survenu, le tout étant capté sur vidéo par une troisième kayakiste.





«J’ai vu le gros banc de poissons. Et j’ai vu le gros ballon d’appât qui est monté et qui est sorti de l’eau. Puis, j’ai vu la baleine monter», a dit McSorley. «Je me suis dit: “On non! Elle est beaucoup trop proche!”»

• À lire aussi: [EN IMAGES] Une baleine géante sauve un métro d’un terrible accident

«Soudainement, j’ai été soulevée et je me suis retrouvée à l’eau», a ajouté la femme qui partageait une embarcation biplace avec son amie.



Une fois remontée à la surface, elle a attendu cette dernière pendant que des pagaie-planchistes se ruaient sur elles pour les aider et que des oiseaux se ruaient sur elles pour ne pas les aider.

Après avoir été rescapées, les deux femmes ont été ramenées à bon port, où elles se sont remises de leurs émotions.

• À lire aussi: 7 fois où des animaux qu’on ne s’attendait pas à voir à Montréal ont créé l’émoi

Elles s’en sont tirées indemnes.



Comme le dit si bien un vieux dicton: plus de peur que de mal.

Par contre, McSorley a perdu ses clés de char. Câline de bine!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s