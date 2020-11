Les croustilles Miss Vickie’s sont rappelées pour une mautadine de bonne raison

Aujourd’hui, au Sac de Chips, on vous parle de sacs de chips.

Les amateurs des habituellement très délicieuses croustilles Miss Vickie’s ne doivent absolument en consommer puisqu’elles pourraient contenir des morceaux de verre, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Le verre, on le rappelle, ne fait pas partie du Guide alimentaire canadien. Le manger est une très mauvaise idée que l’on déconseille avec ferveur.

L’entreprise Miss Vickie's Canada a procédé au rappel de ses croustilles cuites à la marmite des saveurs suivantes: BBQ fumé au bois de pommier, jalapeño, recette originale, sel marin et vinaigre de malt, cornichons à l'aneth épicés, poivron et crème champêtre, délice BBQ du sud.



La liste complète des produits est disponible sur le site de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

La bonne nouvelle, c’est que les meilleures, les «Miel et Dijon» ne semblent pas avoir été touchées par cette contamination aux morceaux de verre. Les deuxièmes meilleures, «Poivre noir et lime», non plus.

L’Agence précise toutefois qu’elle enquête sur la situation et que cela pourrait mener au rappel d’autres produits.

Comme l’évoquait un sage philosophe dans une vidéo devenue virale il y a une dizaine d’années: «regardez votre manger avant de le manger».

Si vous avez des croustilles Miss Vickie’s d’une des saveurs mentionnées plus haut, il est préférable de les jeter ou les rapporter là où elles les ont achetées.



C’est triste, on le sait...

