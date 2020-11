Une mère de famille cachait pour 2700 dollars de cocaïne dans les oeufs Kinder de ses enfants

Une Britannique de 36 ans, impliquée dans le trafic de stupéfiants, avait trouvé une cachette originale pour la cocaïne qu’elle distribuait.



Vicki Holland, une mère de quatre enfants, a été arrêtée en décembre dernier à la suite d’une perquisition à son domicile de Newport dans le pays de Galles du Sud.

Elle était présente, en compagnie de son conjoint Russell Cox, lorsque les forces policières ont fait irruption chez eux et ont trouvé de la cocaïne cachée dans des capsules de plastiques contenues dans les oeufs Kinder.

La drogue contenue dans les oeufs avait une valeur de 1600 livres sterling, soit 2700 dollars canadiens, sur le marché noir.



Elle était prête à la vente, dans des sachets pré-emballés de petites quantités.

Lors du procès qui s’est récemment tenu, le procureur de la couronne Roger Griffiths a argué: «Les preuves acquises au téléphone ont démontré que vous étiez tous les deux impliqués dans le trafic de cocaïne».





Devant la preuve, Holland et Cox ont tous les deux plaidé coupable aux chefs d’accusation qui pesaient contre eux.



L’avocat d’Holland, Scott Bowen, a déclaré: «Elle assume qu’elle a été impliquée et qu’elle l’a fait plutôt stupidement. Sa plus grande crainte est d’imaginer ce qu’il adviendrait de ses quatre enfants si elle allait en prison».

L’avocat de son conjoint, Benjamin Waters, a pour sa part indiqué que son client avait contracté une dette en essayant de financer sa propre dépendance à la cocaïne.





Cox est toutefois sobre depuis le mois de mai dernier et s’est trouvé un emploi de livreur pour un restaurant.



Il a néanmoins été emprisonné pour 30 mois, tandis que sa partenaire a écopé de 20 mois, sous sursis pendant deux ans.

