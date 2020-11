12 citations abracadabrantes entendues dans la vidéo virale du couple qui fait de la «canalisation galactique» avec les Dragons de l’Intraterre

La vidéo d’un couple de Québécois qui affirme pouvoir entrer en communication avec les «Dragons de l’Intraterre» est devenue virale aujourd’hui.

Sans doute propulsée en popularité par le site web C’est normal au Québec, la vidéo montre Karl et Marie, deux «soigneurs» qui prétendent notamment vouloir «rétablir l'harmonie des corps énergétiques» et «rectifier les codages quantiques de l'ADN», selon leur propre site.

Voici la vidéo en question:

Les deux membres du couple désirent, dans cette vidéo, nous initier à la présence des Dragons de l’Intraterre, nous faire entendre leur langage et expérimenter leur émanation.

Vous avez bien lu.

Nous avons écouté leur vidéo de 38 minutes au complet et voici nos 12 citations préférées:



«Iyafétakekeuuu Mi», 3:14, Karl

«Toute une panoplie de...de...de Dragons de différentes espèces voudront... mmmm... exprimer.... euh... transmettre leur fréquence lors de ce soin. Itakesoun Sinkeruntoudidas», 4:38, Karl

«Plus vous permettrez de l’accueillir et plus il pourra prendre place en vos corps et prodiguer de magnifiques soins. Beaucoup d’entre vous nous ressentiront... mmmmm. Accueillez cela avec grâce. Quel beau cadeau d’accueillir un dragon dans son salon!... ou dans sa chambre à coucher», 9:15, Karl

«Nous sommes des êtres venus d’ailleurs qui ont choisi pleinement d’accompagner les humains de la planète à vivre des transformations et, bien sûr, l’ascension», 11:34, Marie



«C’est pourquoi nous avons inspiré Karl et Marie-Andrée pour leur habillement et le visuel qui présente cette canalisation», 14:42, Marie



«Doggi dog ya glo», 15:57, Karl



«Nous aimons les belles couleurs», «To Vatchelavofolévofolé», 18:21, Karl et Marie



«Nous avons des équipes de dragons spécialisés en géobiologie», 19:45, Marie



«Deh Djeh Deh Djej Dehhhhh. Deh Djej Deh Djyejjjj!», 23:00, Karl

«Comme vous venez de l'expérimenter, les Dragons aiment particulièrement faire des sonorités thérapeutiques», 25:25, Marie



«C’est ce qu’on appelle sortir de notre zone de confort!», 34:33, Karl



«Je remercie Rose, Marie-Andrée et je me remercie. Et je remercie tous les êtres de l’Intraterre, la Fédération galactique et toutes les présences multidimensionnelles qui nous ont accompagnés pour prodiguer cette canalisation», 37:35, Karl



Et puis, avez-vous vu votre Dragon?

