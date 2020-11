Greta Thunberg décoche une flèche acérée à Donald Trump

Pour la jeune militante écologiste Greta Thunberg, il semblerait que la vengeance est un plat qui se mange froid...

Tout le monde sait que Greta Thunberg et Donald Trump sont aux antipodes l’un de l’autre sur à peu près tous les sujets.

Voyant que la défaite de Trump à l’élection présidentielle américaine est de plus en plus inévitable, la jeune femme n’a pas pu résister à la tentation de lui renvoyer dans les dents un tweet vicieux qu’il lui avait adressé il y a mainteant presque un an.

«So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill!», a-t-elle répondu à un des gazouillis du président actuel des États-Unis, qui demandait à ce que les décomptes des votes soient interrompus.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Ce tweet de Thunberg est un copié-collé de celui qu’avait fait Trump à son sujet le 12 décembre 2019, après qu’elle eut été nommé la «Personne de l’année 2019» du magazine TIME.

«So ridiculous. Greta must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill!», avait alors écrit le bientôt ex-leader du parti républicain.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Après 329 jours à rager de l’intérieur à la suite de ce tweet condescendant, Greta vient donc d’asséner une solide droite au président sortant. Quoique, dans son cas, il doit sans doute s’agir d’une gauche.

La pognez-vous?

