Le Clan Panneton se moque de Trump dans une pub parfaite

Hier, on rapportait qu’à cause de l’incertitude électorale (et générale) qui règne en ce moment aux États-Unis d’Amérique, de plus en plus d'Américains souhaitent quitter le pays de l’Oncle Sam pour traverser dans le Great white north.

Dans les pages du Journal de Montréal du 5 novembre, la compagnie de déménagement Le Clan Panneton, célèbre pour son jingle que vous aurez dans la tête toute la journée après avoir lu cet article, a décidé de capitaliser sur la bougeotte américaine pour diffuser une publicité assez frappante.

«Vous cherchez comment déménager au Canada? Nous sommes la solution!»

Dans la publicité, on peut voir le fameux camion bourgogne du clan portant les très reconnaissables cheveux du président sortant américain Donald Trump.

Dans le texte, on peut aussi lire plusieurs expressions généralement associées à la vantardise de M. Trump comme «HUGE», «THE BEST» et «INCREDIBLE».

«GRAB THEM BY THE BOÎTES» se passe d’explication.

La compagnie québécoise va même jusqu’à offrir un rabais de 10% aux Américains qui souhaitent déménager un Canada.

Écoutez l'entrevue de Pierre-Olivier Cyr, propriétaire du Clan Panneton, au micro de Benoit Dutrizac sur Qub radio:

Pour ceux qui croient que c’est trop beau pour être vrai, la pub précise que «Cette offre n’est pas une fake news».

Plusieurs soulignent sur le web l’astuce de placer cette publicité à côté d’un article sérieux traitant de l’exode possible des Américains vers le Canada.

La pub / placement de produit du Clan Panneton dans le Journal de Montréal mérite une mention à la #revuedesmédias ce matin..! pic.twitter.com/9XPe0czNcl — Nicolas Pelletier (@nicpelRC) November 5, 2020

Félicitations au Clan Panneton pour cette glorieuse publicité.

