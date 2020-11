Un bouledogue français nommé Wilbur est élu maire d’un petit village

Rabbit Hash, un hameau du Kentucky, vient d’élire un chien au poste de premier magistrat de la municipalité.

L’heureux élu est Wilbur, un bouledogue français de 6 mois.

• À lire aussi: Elle dépose des cacas de chien dans les boîtes aux lettres de partisans de Trump: la police la recherche

Étrangement, ce n’est pas la première fois que ce village choisit un animal pour le diriger.

«Rabbit Hash n’a jamais eu de personne ou d’humain comme maire», a dit à NBC News Amy Noland, l’humaine de Wilbur.

En fait, la tradition remonte à la fin des années 1990.

• À lire aussi: Un chien entre dans un poste de police et réussit à convaincre les agents de libérer son maître



«À l’époque, un homme appelé Don Claire a eu cette super idée d’élire un animal, pas nécessairement un chien, comme maire de la ville pour amasser des fonds pour notre société historique», a-t-elle ajouté.





Dans cette municipalité de 500 âmes, plusieurs habitants sont en effet des passionnés des canins, dont l’humaine de Wilbur.

Ce dernier est le cinquième chien maire de la municipalité depuis le tout premier, Goofy, en 2000.



Wilbur succède à Brynn, qui avait dirigé le village de 2016 à 2020.

• À lire aussi: Poncho le chien prédit le prochain chef du Parti québécois



«Même si ce n’est pas politique du tout, ça coïncide toujours avec les élections présidentielles», a indiqué Noland.



Elle dit avoir inscrit Wilbur à l’élection municipale en raison «de toute l’attention médiatique négative autour des États-Unis, et des élections, et de la COVID-19, alors j’ai voulu que Wilbur devienne quelque chose de positif dans l’actualité».



Malheureusement, il n’a pas été possible de connaître les résultats du suffrage et de savoir si la course a été aussi serrée que dans l’autre élection.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s