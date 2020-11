Le discours de défaite de John McCain en 2008 devient viral parce qu’on y voit un candidat perdant qui se comporte honorablement

Plusieurs internautes ont partagé sur Twitter le discours qu’a livré le candidat républicain défait John McCain à l’issue des élections présidentielles de 2008.

Défait par le candidat démocrate Barack Obama, qui devenait alors le premier politicien noir à occuper la Maison-Blanche, McCain avait prononcé une allocution inspirante et rassembleuse.

«Ceci est une élection historique et je reconnais le caractère spécial qu’elle revêt pour les Afro-Américains, ains que la fierté spéciale qu’ils doivent ressentir ce soir», y dit notamment le candidat défait.



«C’est une époque difficile pour notre pays que nous vivons présentement», y indique également McCain. «Je m’engage envers lui de faire tout en mon pouvoir pour l’aider à nous diriger au travers de ces défis qui nous font face.»

«Je demande à tous les Américains qui m’ont soutenu de se joindre à moi pour, non seulement le féliciter, mais aussi offrir au prochain président notre bonne foi et nos efforts les plus soutenus pour trouver des moyens de nous réunir, de trouver les compromis nécessaires pour atténuer nos différences, et nous aider à retrouver notre prospérité, à retrouver notre sécurité dans ce monde dangereux, et laisser à nos enfants et nos petits-enfants un meilleur pays que celui dont nous avons hérité.»

Tout un contraste avec le candidat républicain qui sera officiellement défait d’ici quelques heures, sinon quelques jours.



À cette époque, le parti Républicain était vraiment le «Grand Ole Party». On ne peut malheureusement en dire autant...



John McCain est décédé le 25 août 2018 d’une tumeur au cerveau.

Après son décès, Donald Trump l’avait de nombreuses fois critiqué sur Twitter, à la stupéfaction d’à peu près tout le monde.

