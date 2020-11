Bouleversant: une ex-ballerine atteinte d'Alzheimer entend la musique du Lac des cygnes et retrouve la chorégraphie

Un moment émouvant a été capturé alors qu’une ancienne ballerine atteinte d’Alzheimer écoutait l’œuvre réputée de Tchaïkovski, Le lac des cygnes. Ses années d’entraînement sont revenues en force alors qu’elle s’est mise à danser, se rappelant des mouvements.

Marta C. González est une ancienne prima ballerina espagnole, qui a dansé au Ballet de New York dans les années 1960.

Désormais en fauteuil roulant, il ne fallait que le pouvoir de la musique pour libérer le souvenir de ses années de danse.

Alors que la mélodie principale du ballet romantique joue dans ses écouteurs, une lueur de reconnaissance et de tristesse balaie le visage de González.

En quelques instants, ses mains reproduisent instinctivement les mouvements gracieux qu'elle avait exécutés sur scène en 1967.

Primera Bailarina del Ballet de New York en los años 60.

El poder de la música es inmensurable.https://t.co/tvIniNmWXE

Música y Amor para convivir con el #alzheimer

Vuelve a escuchar y sentir el lago de los cines de #tchaikovsky.

Marta C.González que en Paz Descanse.#Alzheimer pic.twitter.com/wDz6lZAdLi — Alfredo Tejada (@AlfredoTejada79) November 8, 2020

Au crescendo de la musique, González est complètement en transe dans la performance, ses mouvements et expressions faciales reflètent exactement ceux qu'elle maîtrisait des décennies plus tôt.

La vidéo est entrecoupée de clips datant de son interprétation originale des années 60.

Selon Classic FM, l’année dernière, le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que des séances de danse devraient être prescrites à davantage de patients atteints de démence, afin d’éviter un traitement «surmédicalisé».

Cette vidéo a été tournée il y a environ un an à Valence, en Espagne, mais a été republiée sur les réseaux sociaux dimanche. L'extrait a connu un immense succès, cumulant les millions de vues. Marta C. González est malheureusement décédée depuis, mais la beauté de son art continue d’éclairer ces temps plus sombres.

