Voici des Québécois célèbres qui ont le même âge que Joe Biden

Joe Biden est loin d’être un jeune étalon.

Étant né le 20 novembre 1942, il aura 78 ans au moment d’entamer son premier mandat en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique.

• À lire aussi: 7 photos de Joe Biden qui regarde les feux d'artifice avec beaucoup d'amour et d'émerveillement après sa victoire

À ce jour, le plus vieux président à avoir régné sur «l’Amérique» est Ronald Reagan et il avait 77 ans... à la fin de son deuxième mandat.

Si Biden fait deux mandats, il aura 86 ans au moment de prendre sa retraite.

On n’a pas vraiment d’opinion sur l’âge de Biden, mais comme on se fait reprocher de parler juste de Trump, on a décidé d’éclaircir ce point.

En guise de comparaison, voici quelques personnalités d’ici qui ont le même âge que l’ancien vice-président et futur président américain Joseph Robinette Biden Jr..

Au moment de prendre le poste, Biden aurait 78 ans, le même âge que les personnes suivantes:

Patrick Zabé

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Daniel Pinard

Luc Plamondon

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Michel Tremblay

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Édith Butler

JMTL Courtoisie

André Gagnon

Ben Pelosse/ Le Journal de Mont

Gérald Tremblay

Chantal Poirier / JdeM

Lise Watier

Dominick Gravel/Agence QMI

Au moment du début de son deuxième mandat, Biden aurait 82, l’âge que les personnes suivantes ont aujourd’hui:

Donald Pilon

DOMINIC GOUIN/AGENCE QMI

Claude Poirier

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Lucien Bouchard

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Jean-Pierre Coallier

Agence QMI

À la fin de son deuxième mandat, Biden aurait 86 ans, l’âge que les personnes suivantes ont aujourd’hui:

Jean Chrétien

GUILLAUME ST-PIERRE/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

Jacques Duval

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Jean-Pierre Ferland

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Monique Miller

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Aussi sur le Sac:

s

s