[VIDÉO] Christian Dubé explose de rire et Marie Montpetit n’aime pas ça

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pouffé de rire, mardi, à la suite d’une question de la libérale Marie Montpetit, et cette dernière, pour sa part, n’a pas trouvé ça drôle du tout.

• À lire aussi: Les partis d'opposition ramènent le terme «docile» pour répondre à l’appel de Geneviève Guilbault

• À lire aussi: Les libéraux accusent François Legault de faire du «mansplaining»

La question portait initialement sur le nombre de Québécois qui auront accès au vaccin pour la COVID-19, commandé par le gouvernement fédéral. La députée libérale a ensuite fait une comparaison avec la gestion des tests de dépistage rapide.

«Je pense que cette fois, il serait de bon augure que [le ministre de la Santé] réponde et qu’il soit prêt», a-t-elle, entre autres, dit.

C’est en répondant à ces propos que M. Dubé a eu un fou rire.

«J’ai le fou rire parce que je trouve tellement ça ridicule comme comparaison, a-t-il répondu. Nous avons dit clairement qu'il y avait un ordre à respecter avec les personnes les plus vulnérables.»

La députée de Maurice-Richard n’a pas manqué l’occasion de revenir sur ce qui venait de se produire.

«Monsieur le Président, je ne sais pas ce que le ministre trouve de drôle. On a eu le pire bilan au printemps. Aujourd'hui, on a le plus grand nombre de décès encore. C'est le chaos dans les CHSLD. On est en train de perdre le contrôle dans les écoles. Il y a une transmission communautaire. Le nombre de cas est en hausse. Le nombre de cas positifs est en hausse aussi. S'il trouve ça drôle, honnêtement, ça lui appartient, mais je ne trouve ça absolument pas drôle, moi. Il y a 435 000 tests qui sont dans un entrepôt en ce moment, et qui ne sont pas utilisés», a-t-elle déclaré.

ÉCOUTEZ l’échange houleux entre les deux politiciens:

s

Ailleurs sur le Sac de chips:

s

s