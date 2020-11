[VIDÉO] Un travailleur de la santé échappe un coeur destiné à être transplanté qui venait de survivre à un accident d’hélicoptère

Parfois, les titres de nos propres articles nous essoufflent.

C’est le cas actuellement.

On va essayer de vous résumer ça en quelques phrases simples, puis on va élaborer et finalement, on va vous montrer les images vidéo.

Alors.



1- Un patient d’un hôpital avait besoin d’une transplantation cardiaque.



2- L’hélicoptère transportant le coeur tant attendu s’est écrasé sur le toit de l’hôpital.



3- Le coeur tant attendu s’en est sorti indemne.



4- Un travailleur de la santé a récupéré le coeur, a voulu l’amener là où il était tant attendu, s’est enfargé dans une plaque de métal et l’a échappé par terre.

OUF!



Allons dans le détail maintenant.



Vendredi après-midi dernier, un hélicoptère transportant un coeur devant être imminemment transplanté s’est écrasé, pour une raison toujours inconnue, sur le toit de l’hôpital Keck de l’University of Southern California, à l’est de Los Angeles.



Les services d’urgence se sont alors précipités sur les lieux pour non seulement secourir les personnes à bord de l’appareil, mais aussi le précieux coeur.



Heureusement, l’organe s’est tiré indemne de l’accident, tout comme les deux passagers et le pilote, qui n’ont souffert que de blessures mineures.

C’est toutefois lorsqu’un des employés de l’hôpital s’est emparé du coeur que l’impensable est survenu.



Après à peine quelques pas, il s’est enfargé dans une plaque de métal et est tombé violemment au sol, échappant évidemment l’organe qui battait toujours.



La bonne nouvelle, c’est qu’un porte-parole du centre hospitalier a confirmé à l’AFP que le coeur a pu être transplanté avec succès et que le patient qui l’a reçu se porte bien.

Voici la vidéo spectaculaire. Le fun commence à 0:30.

Revoici la scène sous un autre angle. La débarque est à 0:45.



