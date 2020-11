Voyez le clip pour la nouvelle chanson hilarante de François Pérusse

Enfin des bonnes nouvelles en cette année de caca.

François Pérusse, génie de l’humour et trésor national, vient tout juste de faire paraître «Je veux pas juger», le premier extrait de son prochain album, L’album du peuple Tome IX.

Dans la vidéo aux paysages champêtres, on peut voir Pérusse s’adonner à la flûte traversière dans un genre d’hommage tordu à Ian Anderson et au prog rock en général. Sauf qu'au lieu de parler de gobelins et d’elfes, on fait des jokes de téléphone intelligent et de six pack de tortues. Et Dom Massi des Pic Bois est là aussi.

Ne perdez pas une seconde de plus et regardez la fabuleuse vidéo ici bas.

